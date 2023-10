Apple opnieuw onder vuur om client-side scanning aan iPhones toe te voegen

Apple ligt opnieuw onder vuur om client-side scanning aan iPhones toe te voegen, en dit keer is een controversieel netwerk van miljardairs betrokken, zo stelt The Intercept. De eerder dit jaar opgerichte kinderveiligheidsorganisatie Heat Initiative wil dat Apple controleert wat gebruikers in hun iCloud-account plaatsen. Om hiervoor aandacht te vragen liet de organisatie een grote advertentie in The New York Times plaatsen en huurde ook een vliegtuig om boven Apples hoofdkantoor te vliegen met een banner waarop de tekst 'Dear Apple, Detect Child Sexual Abuse in iCloud' stond.

Een controversieel netwerk van filantropische miljardairs zit achter het Heat Initiative, laat The Intercept weten. Dit netwerk is opgericht om de vrijgevigheid en politieke wil van miljardairs te beïnvloeden, aldus het medium. The Intercept spreekt zelfs over een politiek 'dark-money network', wat privacy-experts zorgen baart. "Ik vind het geen fijn idee dat anonieme rijke mensen met onbekende agenda's deze enorme inbreuken op onze privacy pushen", zegt Matthew Green, universitair docent cryptografie aan de Johns Hopkins Universiteit.

Volgens Green heeft client-side scanning grote gevolgen voor de nationale veiligheid, alsmede de privacybescherming van gebruikers tegenover bedrijven. "Er zijn allerlei ongure redenen voor mensen om deze technologie te pushen die niets met het beschermen van kinderen te maken hebben." The Intercept merkt op dat de 'crypto wars', waarbij wordt geprobeerd om encryptie te verzwakken weer helemaal terug op de politieke agenda is.

Werd hiervoor in eerste instantie angst over terroristen verspreid, nu zijn het kindermisbruikers, zo laat het medium verder weten. "Het ideologische debat heeft aan de ene kant privacyvoorvechters, informaticawetenschappers en cryptografen tegenover de FBI, het Amerikaanse Congres, Europese Unie en andere overheidsinstanties wereldwijd."

"In de hiërarchie van menselijke privacy zijn je eigen bestanden en foto's je belangrijkste en meest vertrouwelijke bezittingen", zegt Green. "We hebben dit zelfs in de Amerikaanse Grondwet vastgelegd." Volgens The Intercept zitten schimmige organisaties met diepe zakken achter pogingen om encryptie onder het mom van kinderveiligheid te ondermijnen. Het gaat dan om organisaties als het Hopewell Fund, de Oak Foundation, New Venture Fund en Sixteen Thirty Fund.

Volgens Riana Pfefferkorn van het Internet Observatory van Stanford University is het bestaan van organisaties zoals Heat Initiative het gevolg van Apples beslissing een aantal jaren geleden om te kijken of het iCloud-data op misbruikmateriaal kon controleren. Iets wat voor felle kritiek van beveiligingsexperts, privacyorganisaties en burgerrechtenbewegingen zorgde, waarop Apple besloot om het plan niet door te voeren. Pfefferkorn merkt op dat de geest nu uit de fles is en kinderveiligheidsorganisaties en repressieve regimes weten dat het mogelijk is om op de telefoons van gebruikers zelf te kijken. "En ze zullen nooit met iets minder tevreden zijn."

"Het scannen van de iCloud-data van elke gebruiker zou nieuwe mogelijkheden voor datadieven openen om te misbruiken", liet Erik Neuenschwander, Apples directeur 'user privacy', in een reactie op het verzoek van het Heat Initiative weten. Daarnaast zou het voor een hellend vlak van onbedoelde gevolgen kunnen zorgen. "Het scannen van één type content bijvoorbeeld, opent de deur voor massasurveillance en kan voor de wens zorgen om andere versleutelde berichtensystemen op andere type content te doorzoeken."

