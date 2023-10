Exim verhelpt kritieke kwetsbaarheid waardoor mailservers zijn over te nemen

De makers van e-mailserversoftware Exim hebben beveiligingsupdates uitgebracht voor verschillende kwetsbaarheden die vorig jaar al werden gerapporteerd en het mogelijk maken om in het ergste geval kwetsbare mailservers op afstand over te nemen en toegang tot gevoelige gegevens maken, zo waarschuwt onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Meer dan 253.000 mailservers maken gebruik van Exim.

Een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2023-42115) die zich in de smtp-service van Exim bevindt en wordt veroorzaakt door onvoldoende validatie van gebruikersinvoer maakt het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op de server uit te voeren. CVE-2023-42115 is onderdeel van in totaal zes kwetsbaarheden die vorig jaar door het Zero Day Initiative (ZDI) aan de Exim-ontwikkelaars werden gerapporteerd.

Na het vorige week openbaar maken van de kwetsbaarheden reageerden de Exim-ontwikkelaars dat ZDI geen werkbare informatie had gegeven, wat weer tot een reactie van het securitybedrijf leidde. Drie van de zes gerapporteerde kwetsbaarheden zijn nu verholpen in Exim 4.96.1 en 4.97. Versie 4.96.1 is te downloaden via de ftp-server van Exim.