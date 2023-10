Thunderbird waarschuwt voor ransomware die zich als e-mailclient voordoet

De makers van Thunderbird waarschuwen voor ransomware die zich als de e-mailclient voordoet en via online advertenties wordt verspreid. Het gaat om de criminelen achter de Snatch-ransomware die hiervoor betaalde advertenties op Google.com gebruiken. De advertenties lijken te wijzen naar populaire software zoals Microsoft Teams, Adobe Reader, Thunderbird en Discord. In werkelijkheid gaat het om ransomware.

Mozilla zegt dat het bezig is om de websites die de malware aanbieden offline te halen. "Maar aangezien ze in Rusland worden gehost zijn takedowns lastig en vaak niet effectief. Wat je in de tussentijd kunt doen is Thunderbird via een vertrouwde locatie zoals Thunderbird.net downloaden of via de software store van je Linux-distributie", aldus de ontwikkelaars. Die wijzen ook naar deze uitleg hoe gebruikers hun downloads van Thunderbird kunnen verifiëren.