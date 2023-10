Meta overweegt abonnement voor advertentievrij Facebook en Instagram

Meta overweegt een betaald abonnement in te voeren waardoor Europese gebruikers van Facebook en Instagram tot wel dertien euro per maand voor een enkel account zonder advertenties moeten betalen. Gratis gebruik van de platforms blijft mogelijk, maar gebruikers zouden dan met gerichte advertenties akkoord moeten gaan, zo stelt de Wall Street Journal op basis van bronnen.

Aanleiding voor het abonnement zijn gerechtelijke uitspraken. Meta probeerde het verkrijgen van toestemming voor het tracken van gebruikers en tonen van gerichte advertenties te omzeilen door te stellen dat advertenties onderdeel zijn van de "dienst" die het gebruikers contractueel verschuldigd is. Het bedrijf voerde deze aanpassing op 25 mei 2018 in, toen de AVG van kracht werd.

Door het accepteren van de algemene voorwaarden gingen gebruikers ook automatisch akkoord met het gebruik van hun persoonsgegevens voor het tonen van gerichte advertenties. Eerder dit jaar oordeelden de Europese privacytoezichthouders dat Meta zich niet op deze "contractuele noodzakelijkheid" kan beroepen. Daarop stelde Meta dat het een gerechtvaardigd belang had om gerichte advertenties te tonen. Iets waar het Europees Hof een streep doorhaalde.

Meta heeft nu met Europese privacytoezichthouders overlegd om de komende maanden het advertentievrije abonnement met de naam 'subscription no ads' in Europa in te voeren. Gebruikers zouden tien euro per maand gaan betalen voor een Facebook- of Instagram-account op de desktop. Voor elk gekoppeld account zou er nog eens zes euro per maand bijkomen. Op smartphones mogen gebruikers zo'n dertien euro per maand per account afrekenen.