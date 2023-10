SP wil opheldering over niet informeren ggz-patiënten over datadoorgifte

De SP heeft demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg om opheldering gevraagd over het niet informeren van ggz-patiënten over de doorgifte van hun gegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit onderzoek van het platform voor ggz-patiënten MIND blijkt dat 74 procent van de respondenten niet via de hulpverlener geïnformeerd is over het feit dat gegevens worden doorgegeven en dat 72 procent van de respondenten niet is gewezen op de mogelijkheid om een zogeheten privacyverklaring in te vullen waarmee dit is te stoppen.

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli door de NZa verplicht om informatie over iedere patiënt aan te leveren. Het gaat daarbij om zeer vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld angststoornissen, agressieproblemen, alcohol- en drugsgebruik, depressies en seksuele problemen. Gegevens worden standaard verzameld en patiënten moeten actief bezwaar tegen de dataverzameling maken.

Begin juli stelde de Consumentenbond dat de NZa te weinig gedaan heeft om patiënten over de maatregel te informeren, wat in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de NZa is de informatie van patiënten nodig om meer inzicht te geven in de benodigde zorg en om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten. Tevens stelt de toezichthouder dat het een patiëntenfolder heeft opgesteld zodat ggz-praktijken hun patiënten over de datadoorgifte kunnen informeren en de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden.

Volgens MIND worden patiënten onvoldoende ingelicht. "Uit onze peiling blijkt dat mensen geen idee hebben dat hun gegevens worden gedeeld en geen kans hebben gekregen om bezwaar in te dienen. MIND vindt dit schokkend." SP-Kamerlid Dijk wil dat de minister de gang van zaken uitlegt. "Klopt het dat de NZa beweert dat het bestaan van een zogeheten privacyverklaring voor cliënten in de ggz algemeen bekend is? Zo ja, op basis van welke gegevens baseert de NZa dit, aangezien zij niet monitort hoe goed ggz-patiënten bekend zijn met de privacyverklaring in de ggz?", vraagt het Kamerlid.

De minister moet ook duidelijk maken of het klopt dat bij het ondertekenen van de eerdergenoemde privacyverklaring niet alleen het delen van de gegevens met de NZa wordt stopgezet, maar ook het delen van gegevens met de desbetreffende zorgverzekeraar. "Waarom is er destijds geen aparte privacyverklaring ontwikkeld die alleen over het delen van gegevens met de NZa gaat?", vraagt het SP-Kamerlid verder. Die wil daarnaast weten hoe het delen van de data kan bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz. Helder heeft drie weken om met een reactie te komen.