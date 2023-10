Overheid wees bedrijven bijna 70.000 keer op configuratiefouten en updates

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken heeft sinds juni 2021 al bijna 70.000 keer Nederlandse bedrijven proactief gewaarschuwd voor configuratiefouten, ontbrekende beveiligingsupdates en gestolen inloggegevens. Begin juli van dit jaar stond de teller nog op ruim 35.000 notificaties.

Het DTC informeerde het bedrijfsleven via de eigen website al over bekende beveiligingslekken, maar neemt sinds de zomer van 2021 ook contact op met ondernemingen als die van kwetsbare software gebruikmaken, zijn gecompromitteerd of risico op aanvallen lopen. Dit jaar zag de overheidsdienst al wegens 63 verschillende cyberincidenten reden om bedrijven te waarschuwen.

Een recent voorbeeld hiervan is de kwetsbaarheid in Zimbra Collaboration software. "Deze kwetsbaarheid werd op grote schaal actief misbruikt en het DTC heeft de getroffen bedrijven of netwerkeigenaren snel kunnen notificeren. Oude kwetsbaarheden in Exchange servers zijn ook regelmatig aanleiding om een waarschuwingsbericht te verzenden", aldus het het DTC. Ook de de aanwezigheid van een publiekelijk benaderbare service is vaak reden om te informeren en uit te leggen wat organisaties kunnen doen.