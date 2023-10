Britse overheid gaat paspoortdatabase gebruiken voor opsporen verdachten

De Britse overheid gaat de nationale paspoortdatabase gebruiken voor het opsporen van verdachten van winkeldiefstal, inbraken en andere misdrijven. Beelden van beveiligingscamera's en deurbelcamera's zullen worden vergeleken met de pasfoto's van 45 miljoen mensen die in de database staan. Ook de biometrische systemen gebruikt voor immigratie en asiel zullen beschikbaar worden gemaakt voor het zoeken naar buitenlandse personen die niet in de paspoortdatabase staan.

De Britse minister voor misdaadbestrijding Chris Philp wil meerdere databases aan elkaar gaan koppelen, zodat politie 'met een druk op de knop' matches kan vinden. "Operationeel heb ik ze het gevraagd om nu te doen. In de middellange termijn, waarbij ik de volgende twee jaar bedoel, gaan we proberen een nieuw dataplatform te maken zodat je door op één knop te drukken kunt zoeken." Totdat het platform is ontwikkeld zal politie de databases apart moeten doorzoeken.

"Philps plan om Britse paspoortfoto's te veranderen in een grote politiedatabase is Orwelliaans en een grote schending van Britse privacyprincipes. Het houdt in dat meer dan 45 miljoen van ons met paspoorten die onze foto's reisdoeleinden gaven, zonder enige toestemming of mogelijkheid bezwaar te maken, onderdeel van een geheime politie-opstellingen", zegt Silkie Carlo van Big Brother Watch.

Carlo noemt het scannen van de pasfoto's van de Britse bevolking met zeer onnauwkeurige gezichtsherkenningstechnologie, om burgers vervolgens als verdachten te behandelen, een schandalige aanval op de privacy van burgers die totaal geen rekening houdt met de werkelijke redenen waarom mensen tot winkeldiefstal overgaan. "Philp zou zich moeten richten op het repareren van een kapot politiesysteem, in plaats van het ontwikkelen van een geautomatiseerde surveillancestaat." De directeur van Big Brother Watch zegt er alles aan te doen om deze 'Orwelliaanse nachtmerrie' tegen te gaan.