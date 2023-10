Overheid wil dat Nederland onaantrekkelijk doelwit voor ransomware wordt

Nederland moet een onaantrekkelijk doelwit voor ransomware worden en om daarvoor te zorgen hebben het Openbaar Ministerie (OM), de politie, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Cyberveilig Nederland en het bedrijfsleven vandaag het convenant ‘Melissa’ ondertekend. Het samenwerkingsverband houdt in dat de partijen op structurele basis informatie met elkaar uitwisselen en actuele ontwikkelingen frequenter delen en bespreken.

In het convenant Melissa zijn de juridische, organisatorische en technische afspraken van het samenwerkingsverband vastgelegd. Al in 2021 startte de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, wat leidde tot verschillende operaties zoals Deadbolt, Genesis Market en recentelijk operatie Qakbot. Daarnaast zijn er whitepapers, statistieken en best practices gemaakt en gedeeld.

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum is het vandaag gesloten convenant het startpunt om de operationele samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op structurele basis verder uit te bouwen."Dit gebeurt vanuit één gezamenlijke visie om te werken aan een digitaal veilig Nederland waarbij partijen oog hebben voor elkaars belangen."