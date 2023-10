VVD wil zo snel mogelijk voor DigiD en andere overheidssites apart domein

De VVD wil dat er zo snel mogelijk voor DigiD en andere overheidswebsites een apart topleveldomein komt. Dat heeft de partij aan demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering gevraagd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al aangegeven dat eind dit jaar bekend wordt gemaakt welk specifiek domein er voortaan voor overheidssites wordt gebruikt.

"Deelt u de mening dat het gebruik van topleveldomeinnamen een goed idee is en wat is de status hiervan", vragen Kamerleden Rahimi en Rajkowski. "Zo ja, op welke termijn verwacht u dit door te kunnen voeren?" Van Huffelen moet ook duidelijk maken waarom namen van websites als DigiD en andere websites van de overheid (nog) geen specifieke domeinnamen hebben.

Uit onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken liet uitvoeren bleek dat burgers overheidssites met een eigen domeinnaamextensie zoals .overheid of .gov beter herkennen, wat kan helpen bij het tegengaan van phishing. "Deelt u de mening dat er spoedig specifieke domeinnamen moeten komen voor de hiervoor genoemde websites? Zo neen, waarom niet?" vragen de VVD-Kamerleden verder. Als laatste willen ze weten of Van Huffelen van plan is om de domeinnamen 'spoedig' te veranderen. De staatssecretaris heeft drie weken om met een reactie te komen.