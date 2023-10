Klanten Lyca Mobile konden door cyberaanval niet bellen en sms'en

Klanten van telecomprovider Lyca Mobile konden als gevolg van een cyberaanval een aantal dagen niet bellen en sms-berichten versturen. De problemen waar een deel van de klanten mee te maken kreeg ontstonden vrijdagmiddag, zo meldt ISPreview. Ook op de website Downdetector regende het klachten van klanten met connectiviteitsproblemen. Lyca Mobile besloot vanwege de situatie een grote melding op de eigen website te plaatsen. Daarin werd in eerste instantie gesproken over technische problemen.

In een nieuwe verklaring laat de provider weten dat het slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Naast de connectiviteitsproblemen blijkt dat klanten hun tegoeden niet konden opwaarderen. Deze problemen deden zich in alle Lyca Mobile-markten voor, behalve in de Verenigde Staten, Australië, Oekraïne en Tunesië. Inmiddels zouden alle mobiele telecomdiensten weer zijn hersteld, hoewel dat niet geldt voor sommige operationele diensten.

Om wat voor soort aanval het precies gaat laat Lyca Mobile niet weten. Er wordt nog door de provider onderzocht op erbij de aanval gegevens van klanten zijn gestolen. Zodra hier meer over bekend is komt Lyca Mobile met een update.