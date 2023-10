Bits of Freedom stuurt minister brandbrief over client-side scanning

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid een brandbrief gestuurd over de plannen van de Europese Commissie om alle chatberichten van burgers door middel van client-side scanning te controleren en de recente onthullingen van onderzoeksjournalisten over de belangenverstrengeling in de totstandkoming van het voorstel.

Uit de berichten in de media ontstaat de indruk dat niet het belang van het kind voorop staat, maar het commercieel belang van een aantal technologiebedrijven, zo laat Bits of Freedom in de brief weten. "De artikelen spreken over een langdurige en innige samenwerking tussen de Europese Commissie en een groot netwerk van veelal aan elkaar gerelateerde technologiebedrijven, non-gouvernementele organisaties, allerhande samenwerkingsverbanden en lobbykantoren", schrijft de burgerrechtenbeweging verder (pdf).

Bits of Freedom zegt dat de zorgen die het heeft over het voorstel worden versterkt door het gebrek aan reflectief vermogen van de betrokken Eurocommissaris Ylva Johansson, die eerder nog een Big Brother Award kreeg uitgereikt. "In haar reactie stelt ze domweg dat het háár voorstel is en gebruikt ze emotionele chantage om een evenwichtig en genuanceerd debat uit te weg te kunnen. Dat is een verdedigingstactiek, niet het nemen van verantwoordelijkheid."

De burgerrechtenbeweging stelt ook dat de Europese Commissie zich bezighoudt met het verspreiden van propaganda. "In die campagne wordt misleidende of zelfs feitelijk onjuiste informatie gedeeld. Eerder al bracht de Europese Commissie ook al de campagnes van zogenaamd onafhankelijke organisaties onder de aandacht. Dat past niet in een democratische rechtsstaat." Bits of Freedom verzoekt de minister dan ook om niet in te stemmen met het voorstel totdat de reikwijdte is beperkt, er geen sprake meer is van client-side scanning en end-to-end encryptie wordt beschermd.