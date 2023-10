Nederlandse journalistenvakbond ook bezorgd over nieuwe inlichtingenwet

Na burgerrechtenbeweging Bits of Freedom maakt ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) zich zorgen over de nieuwe inlichtingenwet, waardoor de AIVD en MIVD toegang tot informatie van journalisten zouden kunnen krijgen. Het kabinet wil een wetsvoorstel invoeren waardoor het voor de AIVD en MIVD tijdelijk mogelijk wordt om van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) af te wijken.

Daarnaast wordt ook het toezicht aangepast. Zo zal, in plaats van bindende toetsing vooraf door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), er tijdens en na de inzet van een bevoegdheid toezicht plaatsvinden door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD). Een van de aanpassingen is dat het mogelijk voor de diensten wordt om tijdens een lopend onderzoek, waarbij een aanvaller overstapt naar een nieuwe server of apparaat, deze te blijven volgen zonder dat er eerst toestemmingsaanvraag moet worden ingediend.

Normaliter hadden de inlichtingendiensten eerst toestemming moeten vragen aan de minister en moet de TIB deze toestemming toetsen. NVJ-bestuurder Thomas Bruning is bang dat bronnen niet meer veilig kunnen aankloppen bij journalisten als de kans bestaat dat die gecompromitteerd zijn door de geheime diensten. Volgens de journalistenvakbond gaat het binnendringen van systemen verder dan afluisteren, omdat de diensten zo ook toegang tot alles op de computer krijgen van e-mails en contacten tot locatie. "Alles komt tot beschikking van een partij waarvan je wil dat die daar niet inkijkt", zegt Bruning. "Die impact is heel groot."

De NVJ-voorzitter merkt op dat journalisten met kwetsbare mensen te maken hebben die bijvoorbeeld misstanden zien bij een geheime dienst of overheidsorgaan en dat op een veilige manier moeten kunnen melden, zo laat hij tegenover Argos weten. "Het moment dat je een potentieel verlengstuk zou kunnen worden van de geheime dienst is je positie als journalist om misstanden bovenwater te krijgen volledig uitgewerkt en ben je een soort verlengstuk geworden van justitie." Het wetsvoorstel wordt op 16 oktober door de Tweede Kamer behandeld.