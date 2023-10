Nibud: steeds meer kinderen krijgen zakgeld digitaal in plaats van contant

Steeds meer jonge kinderen krijgen hun zakgeld digitaal in plaats van contant, zo stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van onderzoek dat het met de Rabobank samen uitvoerde. Kreeg van de 8- en 9- jarigen in 2018 nog 77 procent het zakgeld volledig contant, dat daalde dit jaar naar 49 procent, zo stellen de onderzoekers. De groep kinderen die het zakgeld volledig digitaal ontvangt steeg van 15 procent in 2018 naar 28 procent nu.

Verder liet ook de groep die het zakgeld zowel digitaal als contant ontvangt een groei zien, van 8 procent naar 22 procent. Alleen van de 6- en 7-jarigen ontvangt nog ruim 70 procent contant zakgeld. Hoewel kinderen vaak het zakgeld digitaal ontvangen, hebben ouders er minder vertrouwen in dat hun kind veilig met de pinpas en de pincode omgaat. Van de ouders wist 5 jaar geleden 72 procent nog zeker dat hun kinderen (tot 12 jaar) niemand lieten meekijken als ze hun pincode intoetsten. Nu is dat percentage een stuk lager: 57 procent.

"Ook al gebruiken we allemaal onze pincode een stuk minder vaak dan vroeger, het blijft belangrijk om hem geheim te houden", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Net als de inlogcode van je bankapp en van andere apps en zeker die van je telefoon als je daarmee kunt betalen. Ben je je daarvan op jonge leeftijd al bewust, dan helpt je dat later ook als je nepberichten van de bank krijgt waarin om allerlei privé-informatie wordt gevraagd."