RvS tegen voorstel dat openbaar maken beelden slachtoffers strafbaar stelt

De Raad van State is tegen een initiatiefwetsvoorstel van CDA en PvdA dat het openbaar maken van beelden van slachtoffers strafbaar stelt. Er zijn vragen of er genoeg draagvlak is om dit strafbaar te stellen en ook heeft de RvS twijfels over de handhaafbaarheid. Daarnaast zorgt het voorstel ervoor dat het openbaar maken van oude of buitenlandse beelden van slachtoffers ook strafbaar word.

"Het openbaar maken van de beelden is een ernstige en strafwaardige inbreuk op de privacy van het slachtoffer, en heeft daarnaast ook grote impact op de nabestaanden", staat in een uitleg bij het voorstel van CDA-Kamerlid Kuik en PvdA-Kamerlid Mut­lu­er. Volgens de Kamerleden liep tot vijftien jaar geleden vrijwel niemand met een smartphone inclusief camera op straat. "Tegenwoordig is dat vanzelfsprekend en kan iedereen vrij gemakkelijk een ongeluk of slachtoffer in beeld brengen. Dat maakt ook dat nieuwe uitdagingen zijn ontstaan rondom de (bescherming van de) privacy van personen."

Kuik en Mut­lu­er vinden dat het strafbaar moet worden om beelden van slachtoffers te verspreiden. De Raad van State heeft zich nu over het voorstel uitgelaten. "Met de inzet van het strafrecht wordt een inbreuk gemaakt op de grondrechten van burgers. Daarom mag hiervoor pas worden gekozen als het niet lukt om op andere manieren bepaald gedrag tegen te gaan", zo staat in het advies.

De RvS merkt op dat veel mensen beelden van slachtoffers met elkaar delen en zich mogelijk niet beseffen wat de gevolgen voor slachtoffers en hun naasten zijn. Er zijn dan ook vragen of er wel genoeg draagvlak is voor het strafbaar maken van de verspreiding. "Als het draagvlak ontbreekt, wordt het moeilijk om de strafbaarstelling te handhaven." Daarnaast vraagt de Raad van State zich af of er alternatieven zijn, zoals een bewustwordingscampagne.

Tevens is onduidelijk wat politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak van het initiatiefwetsvoorstel vinden en of zij voldoende capaciteit voor de handhaving hebben. De RvS verwacht dat handhaving in de praktijk waarschijnlijk moeilijk zal zijn. De politie zal namelijk weinig bevoegdheden hebben om online onderzoek te doen. Ook zal zij niet kunnen ingrijpen als iemand alleen beelden maakt van een noodgeval. Dit wordt namelijk niet strafbaar.

Verder zorgt het voorstel ervoor dat het openbaar maken van oude of buitenlandse beelden van slachtoffers ook strafbaar wordt. Daarnaast wordt alleen het openbaar maken en niet het verspreiden van beelden strafbaar. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat sprake kan zijn van openbaar maken als iemand een foto van een slachtoffer via WhatsApp aan één ander persoon stuurt. Als die persoon de foto vervolgens op internet zet, is dat verspreiden en dat wordt niet strafbaar. De Raad van State heeft dan ook bezwaren tegen het voorstel en adviseert het niet te behandelen, tenzij het voorstel en de toelichting worden aangepast.