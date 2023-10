Minister: Telegram staat niet tot slecht in verbinding met Nederlandse politie

Chatdienst Telegram staat niet tot slecht in verbinding met de Nederlandse politie, wat het lastig maakt om Telegramkanalen te blokkeren en gebruikers te achterhalen. Dat zegt demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Het CDA had de minister Kamervragen gesteld over de aanpak van exposegroepen op Telegram, alsmede de (anonieme) gebruikers die hier onderdeel van zijn.

In exposegroepen worden contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen gedeeld. Telgram zou niet tegen dergelijke groepen optreden. "Het bestaan van exposegroepen op Telegram vind ik uiteraard kwalijk, met name wanneer deze bij melding niet offline worden gehaald door de betreffende aanbieder. De internetsector speelt namelijk een belangrijke rol in het veilig houden van de online omgeving en in het bestrijden van de verspreiding van content die de veiligheid van burgers en instituties ondermijnt", reageert Yesilgöz.

Volgens de minister kan de identiteit van een plaatser bij online strafbare feiten in theorie worden achterhaald, maar is dit sterk afhankelijk van hoe de betreffende provider meewerkt, en of die op Nederlands grondgebied gevestigd is. "Voor buitenlandse providers dient gebruik te worden gemaakt van een rechtshulpverzoek, wat vaak een tijdrovende exercitie is", voegt de bewindsvrouw toe.

Het CDA wilde ook van Yesilgöz weten of de politie Telegramkanalen kan blokkeren. Iets dat in het verleden is gebeurd bij de kanalen Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws. Toen heeft de politie, na toestemming van de rechter-commissaris, via de telefoon van een verdachte de kanalen geblokkeerd. "Afgezien van deze uitzonderlijke casus is de politie vaak niet in de positie om Telegramkanalen te blokkeren", stelt de minister.

Ze merkt op dat Telegram een platform is dat niet tot slecht in verbinding staat met de Nederlandse politie. "Het indienen van vorderingen in het kader van opsporingsonderzoeken heeft weinig meerwaarde; Telegram reageert niet op dergelijke vorderingen of bevelen. Andere Europese landen hebben overeenkomstige ervaringen."