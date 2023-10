ISC: typfouten nog steeds relevant voor herkennen van phishingmails

Ondanks de beschikbaarheid van generatieve AI zoals ChatGPT en andere oplossingen zijn typefouten nog steeds relevant voor het herkennen van phishingmails, zo stelt Jan Kopriva, handler bij het Internet Storm Center (ISC). Het is een algemeen gegeven beveiligingsadvies dat phishingmails onder andere aan typfouten zijn te herkennen. "Veel phishingmails bevatten taal- en/of typfouten, maar soms zijn de opmaak en het taalgebruik lastig van een echte mail te onderscheiden", zo laat de Consumentenbond weten.

Volgens sommige experts worden deze typfouten opzettelijk toegevoegd, om zo beter potentiële slachtoffers te vinden. Ook Kopriva merkt op dat typfouten een bewuste actie van de aanvaller kunnen zijn.

Onlangs ontving het ISC verschillende phishingmails met typo's. "Ze laten zien dat we nog steeds niet op een punt zijn gekomen waarbij typo's volledig irrelevant zijn geworden voor het herkennen van potentiële phishingberichten", aldus de ISC-handler. Volgens Kopriva is de aanwezigheid van typfouten misschien niet meer zo bruikbaar als het eerst was, maar kan het gebruikers wel de juiste kant op wijzen.