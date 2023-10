Heb je recht op afgifte van een kopie wanneer je online informatie uploadt?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Een lezer vroeg me: Als ik informatie upload naar een bedrijf (verhuurder, installatie onderhoudsbedrijf, etc.) heb ik dan het recht om die informatie terug te krijgen/eisen?

Antwoord: Neem een simpel geval zoals een contactformulier. Vaak krijg je geen kopie van je ingezonden formulier, dus moet je dat zelf kopiëren of schermafdrukken voordat je het instuurt. Heb ik niet gewoon recht op een kopie?

Veel mensen denken nu misschien aan auteursrecht. Dat klopt, ook op een relatief simpele tekst zoals een vraag in een contactformulier kun je auteursrecht claimen. Alleen: het auteursrecht is een verbodsrecht. Hiermee kun je dus hooguit de organisatie verplichten je bericht te wissen. Afgifte van een kopie kun je er niet mee afdwingen.

De AVG dan? Een bericht van jou afkomstig is te zien als een persoonsgegeven betreffende jou, en via je inzagerecht kun je dan een kopie daarvan krijgen (art. 15 lid 3). Dat is niet echt 'terugeisen' maar je krijgt dan wel je tekst.

Alleen is het niet gezegd dat je dit krijgt in het bronformaat, een pdf met screenshot van je bericht is genoeg om aan het inzagerecht te voldoen. Een beroep op de dataportabiliteit (art. 20) zou je wél een mooi mailtje moeten opleveren. Daar zitten wel nogal wat juridische discussies aan, zoals onder welke AVG-grondslag je werkt als je een contactformulier invult. En dat maakt uit, want alleen bij toestemming of overeenkomst geldt dataportabiliteit.

Het belangrijkste voor mij is dat deze route buitengewoon omslachtig en tijdrovend is. Wie gewoon even zijn dossier op orde wil hebben (12 april contact gezocht via formulier, 26 april opvolging per telefoon) die zal hier niet op zitten wachten.

Volgens mij is het al jaren een aanbeveling dat formulieren een kopie mailen van het ingezonden bericht. Je kunt dat eventueel optioneel maken. En ja, er is dan een risico van misbruik voor overlast/spam (vul andermans adres in) maar dat zal hoe dan ook spelen wanneer de organisatie contact gaat zoeken.

