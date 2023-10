België ziet schade door phishing met 60 procent stijgen naar 40 miljoen euro

De schade door phishing in België is vorig jaar met zestig procent gestegen naar veertig miljoen euro, zo meldt Febelfin, de koepelorganisatie van Belgische banken, die burgers oproept een browser-extensie van de overheid te installeren om zo malafide websites te herkennen. Volgens Febelfin is de toename vooral te verklaren door de enorme stijging van het aantal uitgestuurde phishingberichten. Zo heeft 69 procent van de Belgen de afgelopen zes maanden minstens één phishingbericht ontvangen, aldus Febelfin.

Acht procent van de Belgen geeft aan slachtoffer te zijn geworden van phishing. Bij jongeren ligt dit percentage hoger, namelijk twaalf procent. Van de Belgen die slachtoffer werden van phishing wist 62 procent welke stappen ze moesten ondernemen. Daarnaast heeft acht procent van de Belgen nog nooit van phishing gehoord en is dit bij jongeren zelfs 23 procent, zo stelt de koepelorganisatie van Belgische banken.

"Phishingberichten zijn een ware plaag. Ze blijven in grote aantallen circuleren en slachtoffers maken. Waarom krijgen we dat fenomeen de wereld niet uit? De mens is gemakkelijk nieuwsgierig of bang te maken. We kunnen niet weerstaan aan een aantrekkelijk aanbod", zegt Miguel De Bruycker van het Centrum voor Cybersecurity België. "Phishers spelen in op die typische eigenschappen van de mensen. Ze proberen via allerhande smoesjes hun slachtoffers te benaderen en te overtuigen."

URL's begrijpen

Volgens Febelfin blijft het voor veel mensen lastig om een URL goed te lezen en begrijpen. Daarom heeft de Belgische overheid een browser-extensie voor Google Chrome ontwikkeld die de betrouwbaarheid van websites beoordeelt. Dit niveau is gebaseerd op bekende factoren over het domein van de website, de eigenaar ervan en het certificatieniveau dat is verkregen bij een certificeringsautoriteit. De extensie heeft op het moment van schrijven meer dan tweeduizend gebruikers.