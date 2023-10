Tweede Kamer wil dat kabinet motie over client-side scanning alsnog uitvoert

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet een eerder aangenomen motie over het tegengaan van client-side scanning alsnog uitvoert. Eind juni liet minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten dat ze een motie die door een meerderheid in de Tweede Kamer was aangenomen en oproept tot het tegengaan van client-side scanning, waarbij alle chatberichten van burgers worden gecontroleerd, niet zal uitvoeren. Volgens de minister is de inbreuk op grondrechten die hierbij plaatsvindt proportioneel en gerechtvaardigd en zou het de onderhandelingspositie van Nederland in Brussel ‘op slot’ zetten.

Door de Tweede Kamer aangenomen moties hoeft het kabinet niet uit te voeren, maar dit is uitzonderlijk, aldus het kabinet zelf in een reactie over het niet uitvoeren van een motie over de Europese digitale identiteit. In de Tweede Kamer was felle kritiek op de beslissing van het kabinet om de motie niet uit te voeren. Gisteren werd een nieuwe motie ingediend en aangenomen die het kabinet oproept om de eerder aangenomen motie alsnog uit te voeren. De motie werd ondertekend door D66, Volt, SP, PvdD, PvdA, PVV, DENK, Groep Van Haga, FVD en Kamerlid Omtzigt.

Volgens de partijen is het plan van de Europese Commissie om alle chatberichten van burgers te controleren een zeer vergaand voorstel met grote impact op de fundamentele rechten van Nederlanders. Daarnaast wordt er gewezen naar wetenschappers, technische deskundigen en juridische experts die grote vraagtekens zetten bij de technische effectiviteit van de voorgestelde techniek, bij de juridische haalbaarheid van het voorstel in relatie tot het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en de mate waarin het voorstel de huidige opsporingspraktijk zelfs kan verslechteren.

Tevens wordt ook gewezen naar het niet uitvoeren van de eerder aangenomen motie en dat dit een zwaar beleidsmatige keuze is. "Verzoekt de regering om de motie Van Ginneken alsnog uit te voeren en niet in te stemmen met het voorstel totdat elk vorm encryptiebedreigende chatcontrol, zoals client-side scanning, uit het voorstel gehaald wordt en anders niet in te stemmen met het voorstel. Verzoekt tevens niet akkoord te gaan met voorwaardelijke clausule(s) die encryptiebedreigende client side scanning later activeert", aldus de motie die zoals gezegd werd aangenomen. Een motie van Van Haga van Groep Van Haga over het niet akkoord gaan met enig voorstel dat een detectiebevel op basis van client-side scanning bevat werd verworpen.