Voormalige manager Amerikaanse marine krijgt cel voor illegale datahandel

Een voormalige it-manager van de Amerikaanse marine is in de Verenigde Staten wegens illegale datahandel veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vijf maanden. Eind 2018 opende de manager een online account bij een bedrijf dat over een database beschikt met de persoonlijke informatie van miljoenen mensen. Toegang tot de database is alleen voor bedrijven en overheidsinstantie die hier een rechtmatig doel voor hebben.

De manager verklaarde ten onrechte tegenover het bedrijf dat hij via het account screenings voor de marine moest uitvoeren. In werkelijkheid downloadde hij de persoonlijke informatie van meer dan negenduizend personen en verkocht die voor 160.000 dollar op internet. De verkochte persoonsdata werd vervolgens voor verdere fraude gebruikt. Zo'n vier maanden nadat het account van de manager was aangemaakt werd het op verdenking van fraude gesloten.

Daarop benaderde hij een handlanger om een nieuw database-account te openen. Om het bedrijf hiertoe te bewegen diende de handlanger allerlei vervalste documenten in die door de manager waren verstrekt. Het niet nader genoemde bedrijf besloot het account echter niet aan te maken. De vrouw van de manager, die ook bij de fraude was betrokken, wordt volgende maand veroordeeld. Zij kan een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar en een boete van 250.000 dollar krijgen.