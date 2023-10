Minister: 90 procent van alle passagiersgegevens ouder dan drie jaar gewist

De overheid heeft inmiddels meer dan negentig procent van alle passagiersgegevens ouder dan drie jaar gewist, zo heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. De Europese PNR (Passenger Name Records)-richtlijn verplicht luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens aan de overheid te verstrekken. Vrijwel alle EU-lidstaten hebben de PNR-richtlijn tot nationale wetgeving verwerkt.

In Nederland zorgt de wet ervoor dat gegevens van vliegtuigpassagiers met vertrek of aankomst in Nederland voortaan drie jaar lang worden bewaard in een database van de eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). Eerder was dat nog een periode van vijf jaar. Het gaat dan om reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde afgelopen juni dat de geldigheid van de richtlijn niet in het geding is, maar dat er wel moet worden voldaan de fundamentele mensenrechten. Daardoor moet de PNR-richtlijn zo worden geïnterpreteerd dat er belangrijke beperkingen gelden voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Door de interpretatie van het Hof wordt de manier waarop EU-lidstaten PNR-gegevens mogen verwerken behoorlijk beperkt, aldus de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB.

Het kabinet kondigde daarop aan dat het passagiersgegevens voortaan in plaats van vijf drie jaar zou bewaren. Het besloot oude passagiersgegevens echter niet meteen te wissen. "Er is namelijk een nadere analyse van de door het Hof gestelde voorwaarden nodig om te kunnen bepalen voor welke passagiersgegevens het noodzakelijk is dat deze vijf jaar bewaard blijven. Er zijn immers specifieke gevallen, waarin passagiersgegevens ouder dan drie jaar wel bewaard en verstrekt zouden mogen worden, in lijn met de uitspraak van het Hof", stelde Yesilgöz afgelopen mei.

Gewist

De minister laat nu aan de Tweede Kamer weten dat de analyse van de passagiersgegevens is afgerond. "Op 29 september 2023 zijn alle passagiersgegevens ouder dan drie jaar gewist. Het gaat om de gevallen waarbij er geen objectieve aanwijzingen zijn die een langere bewaartermijn rechtvaardigen. Dit betekent dat meer dan 90 procent van alle PNR-gegevens ouder dan drie jaar is gewist."

Volgens Yesilgöz worden passagiersgegevens alleen vijf jaar bewaard als er binnen drie jaar een 'objectieve aanwijzing' bestaat dat de passagier een gevaar vormt op het gebied van terroristische misdrijven of ernstige criminaliteit Alle passagiersgegevens waarvoor geen objectieve aanwijzing bestaat, worden na drie jaar automatisch gewist. Na vijf jaar worden alle nog niet eerder gewiste passagiersgegevens automatisch gewist.

Verder zal er voortaan een extra toets door een officier van justitie plaatsvinden als opsporingsambtenaren passagiersgegevens vorderen. Daarnaast zal de Passagiersinformatie-eenheid Nederland alleen nog intra-EU vluchten van geselecteerde Nederlandse luchthavens verwerken. De passagiersgegevens van intra-EU vluchten naar Nederlandse luchthavens die buiten de selectie vallen worden automatisch gefilterd en gewist, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.