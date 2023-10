Verdachte gevoelig Fins datalek 21.000 keer aangeklaagd voor afpersing

De Finse openbaar aanklager heeft een Finse man die wordt verdacht van het gevoeligste datalek in de geschiedenis van het land meer dan 21.000 keer aangeklaagd voor een poging tot afpersing, alsmede 9600 aanklachten wegens het verspreiden van informatie waarmee de persoonlijke privacy is geschonden. Als het aan de aanklager ligt verdwijnt de verdachte zeven jaar achter de tralies.

De Fin wordt verdacht van de inbraak op systemen van psychotherapiepraktijk Vastaamo. Eind 2020 werden gevoelige gegevens van zo'n 40.000 cliënten van de praktijk online gezet. Het ging onder andere om namen, adresgegevens, persoonlijke identificatienummers en patiëntendossiers met zeer gevoelige informatie. Met de gestolen data werden in eerste instantie zowel de psychotherapiepraktijk als cliënten afgeperst.

De aanvaller dreigde elke dag honderd records openbaar te maken als de praktijk geen 450.000 euro betaalde. Daarnaast werden cliënten benaderd door de aanvaller met het dreigement dat als zij niet betaalden al hun persoonlijke informatie online zou verschijnen. De aanvaller plaatste in eerste instantie van honderden patiënten de gegevens online. Uiteindelijk verscheen de volledige database op internet.

De situatie zorgde voor zeer grote ophef in Finland en leidde zelfs tot spoedoverleg van het Finse kabinet. Ook ging de Finse regering met een voorstel aan de slag dat het eenvoudiger voor slachtoffers moest maken om hun burgerservicenummer aan te passen. Volgens de praktijk zijn de patiëntgegevens waarschijnlijk bij twee aanvallen in november 2018 en ergens tussen november 2018 en maart 2019 buitgemaakt. Hoe de aanvaller toegang wist te krijgen is niet bekendgemaakt.

Begin 2021 meldde Vastaamo dat het vanwege het afhandelen van de datadiefstal en afpersing, alsmede de hoge eenmalige uitgaven en onzekerheid over de toekomst, niet meer in staat was om aan de financiële verplichtingen te voldoen en de deuren zou sluiten. De dienstverlening werd overgenomen door zorgverlener Verve. Vastaamo had behandellocaties in heel Finland. De Finse verdachte werd begin dit jaar in Frankrijk aangehouden.