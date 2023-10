OM eist zes jaar cel voor diefstal van miljoenen persoonsgegevens

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 21-jarige man uit Zandvoort, die miljoenen euro's zou hebben verdiend met het stelen van miljoenen persoonsgegevens, een gevangenisstraf van zes jaar geëist. Op de computer van de verdachte, die vrijwilliger was bij het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD), werden persoonsgegevens van tientallen miljoenen personen aangetroffen.

De gegevens waren volgens het OM verkregen door zelf op de systemen in te breken van vermoedelijk duizenden kleine en grote bedrijven én instellingen. Ook kocht hij gegevens bij andere criminelen of ruilde die. De schade voor de getroffen bedrijven en instellingen loopt in de miljoenen euro's, aldus de aanklager. Het gaat onder andere om RDC als Ticketcounter. Hoe de verdachte op de systemen kon inbreken is niet bekend, maar Ticketcounter stelde zelf dat het datalek kinderlijk eenvoudig voorkomen had kunnen worden.

Reputatieschade

Het Openbaar Ministerie stelt dat niet alle getroffen bedrijven en instellingen aangifte hebben gedaan, uit angst voor reputatieschade. "Zij lopen namelijk het risico in de media te worden weggezet als een organisatie die hun zaakjes niet op orde had. Deze zaak wijst echter uit dat het helemaal niet bijzonder is dat ze slachtoffer zijn geworden", stelt de officier van justitie. "Het zou daarom onterecht zijn om hen er negatief uit te pikken." Eind september maakte het DIVD de conclusies openbaar van het onderzoek naar de verdachte vrijwilliger.