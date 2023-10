Cisco komt met eerste update voor actief aangevallen zerodays in IOS XE

Cisco heeft de eerste update beschikbaar gemaakt voor actief aangevallen zerodays in IOS XE. De patch is er alleen voor versie 17.9 van het besturingssysteem. Wanneer de updates voor versies 17.6, 17.3 en 16.12 verschijnen wordt nog bekendgemaakt. Via de kwetsbaarheden (CVE-2023-20273 en CVE-2023-20198) kan een aanvaller op afstand volledige controle over een systeem krijgen. IOS XE draait op de switches en routers van Cisco. Vervolgens kan een aanvaller verdere aanvallen uitvoeren of verkeer onderscheppen.

Volgens securitybedrijven Onyphe en Censys waren er op het hoogtepunt van de aanvallen respectievelijk 53.000 en 42.000 systemen door aanvallers van een backdoor voorzien. Inmiddels is dat aantal gedaald naar respectievelijk 5000 en 1200. Volgens Orange Cyberdefense zijn de aanvallers echter bezig om de toegevoegde backdoor te verbergen. Het is daardoor nog onduidelijk hoeveel systeem erop dit moment nog zijn gecompromitteerd.