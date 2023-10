Omtzigt tegen Europese digitale ID en client-side scanning, voor registratieplicht social media

Heinlein got the idea for the novel when he and his wife Virginia were brainstorming one evening in 1948. She suggested a new version of Rudyard Kipling's The Jungle Book (1894), but with a child raised by Martians instead of wolves.



Bron: Originally titled The Heretic, the book was written in part as a deliberate attempt to challenge social norms. In the course of the story, Heinlein uses Smith's open-mindedness to re-evaluate such institutions as religion, money, monogamy, and the fear of death. Heinlein completed writing it 10 years after he had plotted it out in detail. He later wrote, "I had been in no hurry to finish it, as that story could not be published commercially until the public mores changed. I could see them changing and it turned out that I had timed it right."Heinlein got the idea for the novel when he and his wife Virginia were brainstorming one evening in 1948. She suggested a new version of Rudyard Kipling's The Jungle Book (1894), but with a child raised by Martians instead of wolves.Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_in_a_Strange_Land

Aan de Binnenhoflezing (6 september 2023) van Pieter Omtzigt, waarin hij het belang van privacy benadrukte, ontleende ik enige hoop.De paragraaf van het verkiezingsprogramma van NSC (Pieter Omtzigt) over digitalisering, in combinatie met het feit dat Omtzigt zojuist vóór nog meer bevoegdheden voor Inlichtingendiensten en nog minder tijdige controle daarop heeft gestemd ( https://www.security.nl/posting/815611/Tweede+Kamer+stemt+voor+nieuwe+inlichtingenwet+AIVD+en+MIVD ) maakt duidelijk dat alle data die in verbinding staat met internet, in de toekomst in de praktijk vogelvrij is.Afhankelijk van de politieke wind van de dag zal er van sommige data tijdelijk geen gebruik/misbruik worden gemaakt door de machthebbers van de dag. Maar alles kan worden bewaard, die bewaring kan worden verlengd en de doelen waarvoor de data worden gebruikt, kunnen veranderen. Dataminimalisatie, doelbinding en subsidiariteit, hoewel opgenomen in de AVG, zijn verleden tijd. De surveillance-staat is een feit. In zijn verkiezingsprogramma zegt Omtzigt expliciet geen surveillance-staat te willen. Maar op deze manier gaat hij die niet tegenhouden.Misschien bedoelt Omtzigt/NSC met een "surveillance-staat" iets anders, namelijk een staat waarbij de bewaking niet alleen alomtegenwoordig is, maar ook nog eens tot actief ingrijpen in het privé-leven van burgers leidt dat niet in overeenstemming is met de normen van NSC (Omtzigt) op dit moment. Misschien denkt hij dat je geen surveillance hebt als alle gegevens weliswaar in databases worden opgeslagen, maar vooralsnog in sommige gevallen niet worden gebruikt. Tja.De infrastructuur voor totale surveillance gaat nu verder worden uitgebouwd. Het door Omtzigt/NSC gewenste afzien van Client Side Scanning (CSS) zal daar niets aan veranderen.De enige manier om straks nog iets echt privé te houden, is door het helemaal buiten de aan internet gekoppelde infrastructuur te houden. Dat wordt natuurlijk erg moeilijk zodra je van een overheidsdienst afhankelijk bent, of van zorg, of van onderwijs, of als je zelfs maar een bibliotheekboek leent.Heel, heel weinig mensen zullen bereid of in staat zijn om de offers te brengen die nodig zijn om dingen echt privé te houden, namelijk door op relevante punten off-grid te gaan. De balans tussen de gevergde offers en het resultaat wordt dermate scheef, dat er maar twee soorten mensen gemotiveerd zullen zijn om dat te doen: mensen die iets heel vreselijks van plan zijn, of mensen die iets heel vreselijks hebben meegemaakt (of meemaken). De rest zal geen noodzaak zien om hun privacy serieus te beschermen, en zal zich ook de consequenties en implicaties van de surveillance niet kunnen voorstellen.Oké, nog maar een keertje omschakelen dan. We wisten al dat de AVG, zoals geïnterpreteerd door Nederlandse "rechters", en artikel 8 EVRM, zoals in de praktijk genegeerd door Nederlandse "rechters," geen juridische bescherming bieden. Nu moeten we ook afscheid nemen van het idee dat er nog uitzicht is op substantiële politieke wil in Nederland om privacy serieus te beschermen.Ik heb echt geen idee meer op welke partij ik op 22 november a.s. nog zou kunnen of willen stemmen. Misschien moet ik het maar gewoon overlaten aan Nederlanders die daar voor zichzelf wel duidelijke ideeën over hebben. Misschien dat er zich over vier of acht jaar een politieke kracht aandient die me het gevoel zou kunnen geven dat mijn stem verschil kan maken op het gebied van privacy (en nog een aantal andere gebieden). Nu eerst maar wennen aan het idee dat ik eigenlijk alleen nog burger ben van de kleine entiteit "M.J.", die voor zichzelf een weg mag vinden binnen de veel grotere entiteit "NL".Een vreemd gevoel. Ik heb nooit het boek "Vreemdeling in een vreemd land" (Robert Heinlein) gelezen, maar de titel wel altijd onthouden. Misschien toch eens aan beginnen, want het klinkt best interessant. Het gaat over iemand (Michael Smith) die op Mars is opgegroeid en dan naar de aarde komt:Heinlein had kennelijk een goed oog als het ging om "public mores". Ik heb eerlijk gezegd geen duidelijk idee welke kant het in de toekomst op zal gaan met de maatschappelijke en sociale normen die anno 2023 in Nederland vallen waar te nemen. Het is makkelijker om te zien wat er uit elkaar valt en instort, dan wat er voor in de plaats zal komen. Maar misschien kunnen we het concept "privacy" alvast vervangen door het meer actueleOftewel in het Engels:Welkom in de nieuwe wereld!M.J.