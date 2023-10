Kabinet vreest één miljoen ict'ers in 2030 niet te halen, wil meer AI in mkb

Het kabinet wil dat er in 2030 één miljoen ict'ers in Nederland zijn, maar het zal lastig worden om deze mijlpaal te halen. Daarnaast moet het mkb meer met AI gaan doen, zo stelt demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken in de de voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie (pdf). De strategie bevat ambities en acties voor de digitalisering van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven.

Zo wil het kabinet dat over zeven jaar 95 procent van alle Nederlandse mkb-bedrijven een basisniveau van digitalisering toepast. Daarnaast moet 75 procent gebruikmaken van de cloud, kunstmatige intelligentie en big data. Nederland zou dan in de Europese top-3 staan wat betreft de toepassing van digitale technologieën door het mkb.

Wat het basisniveau betreft gaat het volgens de minister wel goed. De huidige toepassing van met name AI door het mkb blijft echter nog achter met een adoptie van twaalf procent is nog een aandachtspunt, schrijft Adriaansens. Daarom wil de minister de digitalisering in het midden- en kleinbedrijf versnellen, zodat de doelen toch kunnen worden gehaald.

Eén miljoen ict'ers

Een ander doel van de strategie is één miljoen digitaal geschoolden in 2030. "Met 707.000 ict’ers in Nederland in 2022, blijft het tekort aan ict'’ers een structureel aandachtspunt", aldus de minister. Ze noemt het dan ook, mede gezien de achterblijvende instroom aan ict’ers uit ict-opleidingen, een grote uitdaging om in 2030 op het streefcijfer uit te komen.

De Europese Commissie benoemt in de State of the Digital Decade dat Nederland momenteel relatief een groot aantal ict-ers op de arbeidsmarkt kent, maar dat dit er én nog niet genoeg zijn én dat de instroom momenteel dermate laag ligt dat het (relatieve) tekort op gaat lopen. "Het bereiken van deze mijlpaal zal lastig worden zonder blijvende en aanvullende inzet en middelen en aandacht voor de instroom via opleidingen en omscholing", waarschuwt Adriaansens.

Volgens de bewindsvrouw is er urgentie en actie van de verschillende partijen nodig als het gaat om het verhogen van de instroom in het bètatechnisch onderwijs, verhoging van de instroom en het behoud van technisch personeel op de arbeidsmarkt door onder andere een aantrekkelijke werkgever te zijn en inzetten op productiviteitsgroei door gebruik van (proces)innovaties en digitalisering.