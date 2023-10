OM zet vijftig focusflitspalen in tegen appende en bellende automobilisten

Het Openbaar Ministerie gaat vijftig zogenoemde 'focusflitspalen' inzetten die kunnen herkennen of automobilisten een telefoon in de hand hebben en bijvoorbeeld aan het appen of bellen zijn. Dat laat landelijk verkeersofficier Achilles Damen tegenover De Telegraaf weten. "De automobilist is hardleers, vandaar dat we onze aanpak gaan intensiveren om het veiliger te maken", aldus Damen.

De focusflitspalen worden elke twee maanden op een andere plek neergezet. "Het gaat ons erom dat het gedrag van automobilisten en daarmee de veiligheid in het verkeer wordt verbeterd. En dat blijft hard nodig, want de cijfers liegen er niet om. Nog steeds neemt het aantal doden en ernstig gewonden toe door te hard rijden en gebruik van de telefoon achter het stuur", aldus de landelijk verkeersofficier.

De camera's worden op viaducten of hoge palen langs de weg neergezet, zodat ze door de voorruit in de auto kunnen kijken. "Zo zien we of de bestuurder een telefoon in de hand heeft. Is dat het geval, dan volgt altijd een boete. Helaas zijn we nog niet zover om dat ook te doen als een telefoon op het been ligt, hoewel dat volgens ons ook voor afleiding zorgt achter het stuur. We hebben een proefzaak gedraaid bij het Hof van Leeuwarden en die bepaalde dat dit ’te ver van de tekst in de wet afstaat’. Daar hebben we ons dan aan te houden", merkt Damen op.