ING hoeft profielnaam klant niet goed in bankieren-app weer te geven

ING hoeft de profielnaam van een klant in de eigen bankieren-app niet goed weer te geven, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld (pdf). De klant kan ook geen beroep doen op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In eerste instantie werd de naam van de klant wel correct in de app weergegeven, maar sinds enige tijd ontbreekt het tussenvoegsel 'van'.

In alle andere plekken in de app en overige correspondentie wordt wel de volledige naam gebruikt. De klant stelt dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn voornaam, dat zijn achternaam met tussenvoegsel is en hij zo ook wil worden aangesproken. ING liet de klant weten dat dit een beleidskwestie is en het niet mogelijk is om aan te passen.

De klant vroeg de bank meerdere keren om een nadere toelichting hierover en wilde ook met ING in gesprek gaan, maar dat zag de bank niet zitten. Hij voelt zich dan ook miskend en niet serieus genomen door de bank. Zolang een toelichting ontbreekt, is de klant niet overtuigd dat waar op bijna alle plekken zijn naam correct wordt getoond, dit op het profielscherm vanuit beleid opeens niet nodig is, of technisch niet te realiseren valt.

Volgens het Kifid heeft de bank een zekere mate van vrijheid als het gaat om het inrichten van haar dienstverlening en haar beleid. De bank mag dan ook zelf bepalen hoe zij een app inricht, tenzij daarbij sprake is van misbruik van bevoegdheid, schending van de geldende wet- en regelgeving of het beleid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De inrichting van ING's systemen betreft een beleidskwestie en de bank heeft hierin beleidsvrijheid, aldus het Kifid. De bank heeft als beleid ervoor gekozen om de profielnaam in de app voor particuliere klanten weer te geven door middel van de achternaam en daarna de voornaam. Tussenvoegsels worden niet in de profielnaam opgenomen. Het klachteninstituut stelt dat om bedrijfseconomische redenen het niet mogelijk is dit aan te passen en dit in alle redelijkheid niet van de bank kan worden gevraagd.

"De consument heeft hier verder geen enkel belang bij", zo laat het Kifid verder weten. Ook is er geen vermogensrechtelijk belang bij een volledige weergave van zijn naam in de app. "Mede daarom weegt zijn belang niet op tegen het door de bank gestelde en gemotiveerde belang van de bank, te meer nu de onvolledige weergave van de naam van de consument alleen zijn profielnaam in de app betreft en deze uitsluitend zichtbaar is voor de consument en de bank, niet voor derden."

AVG

De AVG stelt dat de bank de gegevens van de klant juist moet verwerken. Toch kan de klant geen beroep op de privacywetgeving doen. ING verwerkt de gegevens namelijk wel juist in haar administratief systeem en de op basis daarvan aangemaakte correspondentie. Alleen in de profielnaam van de klant in de app kan het tussenvoegsel ‘van’ niet worden weergegeven, omdat die functionaliteit in de app ontbreekt vanwege een beleidskeuze. Het Kifid wijst de vordering van de klant dan ook af.