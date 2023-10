Aanvallers hebben een zerodaylek in Roundcube Webmail gebruikt voor het stelen van e-mail, zo ontdekte antivirusbedrijf ESET begin deze maand. De ontwikkelaars van Roundcube hebben inmiddels beveiligingsupdates uitgebracht. Roudcube is opensource-webmailsoftware en wordt door allerlei organisaties gebruikt. Een kwetsbaarheid (CVE-2023-5631) in de software maakt stored cross-site scripting (XSS) mogelijk.

Door het versturen van een malafide e-mail kan een aanvaller zo JavaScript in de browser van het slachtoffer uitvoeren en vervolgens alle e-mails in zijn of haar e-mailaccount stelen. De aanval is volgens ESET het werk van een spionagegroep genaamd Winter Vivern die zich richt op overheden in Europa en Centraal-Azië en eerder een XSS-kwetsbaarheid in Zimbra-webmail gebruikte voor het stelen van e-mail.

ESET meldde het probleem op 12 oktober aan Roundcube en vier dagen later waren er patches beschikbaar. Organisaties wordt aangeraden om te updaten naar Roundcube 1.6.4, 1.5.5 of 1.4.15.