Meta in VS aangeklaagd voor veroorzaken van psychische schade bij jongeren

Meta is door meerdere Amerikaanse staten aangeklaagd wegens het veroorzaken van psychische schade bij jongeren. Het gaat in totaal om 42 staten die stellen dat Meta herhaaldelijk het publiek heeft misleid over de gevaren van de platformen die het biedt en dat het opzettelijk jongeren heeft verleid tot verslavend en dwangmatig socialmediagebruik (pdf).

Volgens de procureurs-generaal van de staten heeft Meta onder andere schadelijke features op Instagram en Facebook ontworpen en uitgerold die kinderen en tieners ten koste van hun mentale en fysieke toestaand verslaafd maken. Zo is het businessmodel van Meta erop gericht om jongeren zoveel mogelijk tijd op de platforms te laten doorbrengen. 33 staten zijn een gezamenlijke zaak tegen Meta gestart, negen staten hebben hun eigen zaak ingediend.

Meta zou kinderen met allerlei meldingen en waarschuwingen bestoken als ze het platform verlaten, die opzettelijk ontworpen zijn om ze terug naar het platform te lokken, aldus de aanklacht. "Deze en andere features werken samen om de kwetsbaarheden van opgroeiende kinderen te misbruiken en ze vast te zetten in een nooit-eindigend gebruik waarvan de socialmediagigant weet dat het schadelijk voor hun mentale gezondheid en welzijn is", aldus de procureur-generaal van de staat New Hampshire.

Tevens publiceerde het techbedrijf rapporten met misleidende cijfers over de schade onder jongeren en weigerde Meta, ondanks overweldigend bewijs, iets aan de schade te doen, zo stellen de staten verder. Die willen onder andere een schadevergoeding van het bedrijf. Meta zegt in een reactie teleurgesteld te zijn over de beslissing van de procureurs-generaal.