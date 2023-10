Kabinet stemt vrijdag in met voorstel voor Europese digitale identiteit

Het demissionaire kabinet gaat aanstaande vrijdag tijdens de Raad van de EU instemmen met het compromisvoorstel voor een Europese digitale identiteit. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De afgelopen maanden hebben de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement over de digitale identiteit onderhandeld.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

"De uitkomst van de onderhandelingen is in lijn met de Nederlandse inzet", aldus de staatssecretaris (pdf). "Op alle punten waar uw Kamer haar zorgen over heeft uitgesproken zijn waarborgen opgenomen in het definitieve compromisvoorstel. Er is in samenwerking met gelijkgestemde lidstaten voor gezorgd dat de voor Nederland belangrijke punten zijn opgenomen in het akkoord."

Zo is er volgens Van Huffelen in het compromisvoorstel geen sprake van een uniek Europees identificatienummer, noch van een Europese identiteit. Lidstaten geven de identiteit zelf uit. Verder is er een overweging in het voorstel opgenomen waarin nog eens wordt onderstreept dat gebruiks- en gebruikersgegevens niet voor andere doeleinden verwerkt mogen worden dan voor het leveren van walletdiensten.

Daarnaast verplicht het voorstel tot het gebruik van open source voor id-wallets. Lidstaten kunnen bepaalde onderdelen van deze verplichting uitzonderen, bijvoorbeeld in het geval van de nationale veiligheid. Ook is er een overweging opgenomen waarin wordt verduidelijkt dat lidstaten passende alternatieve oplossingen beschikbaar moeten stellen voor burgers die geen Europese digitale identiteit willen. "Het direct of indirect beperken van de toegangsmogelijkheden tot dienstverlening voor mensen die geen wallet kunnen of willen gebruiken wordt hiermee voorkomen", claimt de staatssecretaris.

Van Huffelen stelt dat ze tevreden is met het onderhandelingsresultaat en daarom van plan is om aanstaande vrijdag tijdens de Raad van de EU met de definitieve compromistekst in te stemmen. Tijdens de Raad komen ministers uit alle EU-landen bij elkaar om wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren, en het beleid te coördineren.

Zodra de compromistekst is goedgekeurd zal dat in alle officiële talen van de EU worden vertaald, waarna het Europees Parlement en de Raad hier nog formeel zullen over stemmen op basis van gekwalificeerde meerderheid. In het geval zowel het Europees Parlement als de Raad formeel met het akkoord instemmen, wordt het akkoord kort erna gepresenteerd in het Publicatieblad van de EU. De verordening treedt twintig dagen na publicatie in het Publicatieblad in werking. De lidstaten hebben dan nog twee jaar de tijd om de digitale identiteit daadwerkelijk te implementeren.