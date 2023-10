Emoji-lek in macOS laat aanvaller code als root vanaf lock screen uitvoeren

Een kwetsbaarheid in het emoji-onderdeel van macOS maakt het mogelijk voor een aanvaller om op vergrendelde systemen code als root uit te voeren, alsmede via Siri gevoelige gebruikersgegevens te stelen. Daarnaast is het mogelijk voor malafide websites om het surfgedrag van Safari-gebruikers te achterhalen of onopgemerkt de microfoon in te schakelen en kan een aanvaller zonder authenticatie toegang tot de passkeys van de gebruiker krijgen. Apple heeft updates uitgebracht om de problemen te verhelpen.

De updates zijn beschikbaar voor macOS Sonoma, Ventura en Monterey en verhelpen tientallen kwetsbaarheden in de besturingssystemen. Zo zijn er verschillende beveiligingslekken in WebKit gepatcht waardoor alleen het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website of te zien krijgen van besmette advertenties voldoende is om een aanvaller code op het systeem te laten uitvoeren. Verdere interactie van gebruikers is niet vereist.

Daarnaast heeft Apple ook meerdere kwetsbaarheden gepatcht waardoor een aanvaller met fysieke toegang tot een Mac misbruik van kan maken. Zo maakt een beveiligingslek in 'Emoji' het voor een aanvaller mogelijk om vanaf het lock screen willekeurige code als root uit te voeren. Een kwetsbaarheid in Siri laat een aanvaller gevoelige gebruikersgegevens stelen. Door een lek in Find My is het mogelijk voor al geïnstalleerde apps om gevoelige locatiegegevens van de gebruiker te achterhalen. Verder zorgt een beveiligingslek in WindowServer ervoor dat een website de microfoon kan inschakelen zonder dat de bijbehorende indicator wordt getoond. Apple maakt geen melding van actief misbruik van de kwetsbaarheden.