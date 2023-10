Brussel onderzoekt of advertenties voor client-side scanning in strijd met DSA zijn

De Europese Commissie onderzoekt of een eigen politieke microtargeting advertentiecampagne op X, die steun voor het omstreden client-side scanning zocht, in strijd met de Digital Services Act (DSA) is. Eurocommissaris Johansson, die achter het voorstel en de campagne zit, wilde tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement echter geen details geven.

Gisteren wilden leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement opheldering van Johansson over de inzet van microtargeting en berichten dat er commerciële belangen bij het voorstel betrokken zijn. De Europese Commissie wil door middel van client-side scanning alle chatberichten van Europese burgers gaan controleren.

Onlangs ontdekte tech-expert Danny Mekic dat de Europese Commissie op X een advertentiecampagne heeft gevoerd waarbij het via microtargetting zich richtte op mensen in Nederland, Zweden, België, Finland, Slovenië, Portugal en Tsjechië. Deze landen stemden niet in met het omstreden voorstel. De LIBE-leden vroegen Johansson om opheldering, maar de Eurocommissaris hield zich op de vlakte.

De DSA bevat bepalingen over online advertenties, waaronder een verbod op het gebruik van gevoelige persoonlijke data voor gerichte advertenties. De Europese Commissie heeft de wet niet alleen voorgesteld, maar is ook verantwoordelijk voor het toezicht of grote platforms de DSA wel naleven. Eerder had Johansson nog gesteld dat de advertentiecampagne helemaal legitiem was, maar ze liet gisteren weten dat ze nieuwe informatie heeft ontvangen dat de campagne mogelijk niet volgens de regels van de DSA is gegaan. De Europese Commissie is dan ook een onderzoek gestart, zo liet ze weten.

"Eén principe van democratie is dat we procedures hebben, omdat het doel niet de middelen heiligt", stelde Europarlementslid Sophie in ‘t Veld. "De Europese Commissie heeft het recht om erg gehecht aan de eigen wetsvoorstellen te zijn, maar we hebben aparte kanalen voor de Europese Commissie om met de andere wetgevers te communiceren, niet via geheime microtargeting campagnes op social media." Aan het einde van de hoorzitting liet Johansson weten dat ze de vragen van de parlementariërs 'zo snel mogelijk' zal beantwoorden, zo meldt TechCrunch dat verslag deed van de hoorzitting.