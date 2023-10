Van Huffelen wil volgend jaar eerste tests met Europese digitale identiteit

Door Anoniem: Kan niet wachten op 2025. Ga mijzelf zo ontzettend rot lachen over hoe het allemaal in elkaar dondert. De wezels die zich weer in allerlei bochten gaan wringen met hun eeuwige "met de kennis van nu" smoesjes. Ruim van tevoren gewaarschuwd, toch doorzetten, dan dondert het in elkaar en, jawel, schuld van anderen, konden ze niet voorzien, blah, blah, blah.



Hun werkelijke opdracht, belastinggeld van anderen binnen harken is dan al ruim behaald, dus het boeit ze van geen kanten. Slachtoffer wie slachtoffer is, boeit ze niet.



Blijf er vooral op stemmen, dan krijg je nog meer van dat. Na 13 jaar en nog steeds niet de ogen open. En nog steeds vallen voor het verdeel en heers. Het is vrij simpel, alles wat niet keihard tegen EU is, weggeven van soevereiniteit, verscheuren van Verdragen, is tegen uw belang, en het belang van uw nazaten. Of denkt u dat toekomstige EU leiders ook maar enige donder geven op wat uw nageslacht aangedaan kan worden? U stemt niet voor ze, u kunt ze niet afrekenen op hun beleid, niets, helemaal niets, en toch vindt u het prima dat dergelijke lieden over ons alle toekomst beslissen?



Indien ja, zeg dan gewoon dat je democratie, echte democratie, haat. Grieken deden het beter, 2000 jaar geleden, maar wij, kennelijk apen, moeten die geschiedenisles helemaal, nog steeds, opnieuw leren.

Helemaal mee eens.Ik zie ook niet echt een uitweg uit deze situatie, waarschijnlijk moeten we met z'n alle eerst weer de boel volledig in de puin draaien voordat we misschien bij de volgende poging het wel goed gaan doen. Kans is aardig aanwezig dat wij dat niet meer gaan zien.Onze volksvertegenwoordigers blijven crisis na crisis agenderen en het gros wil dan maar al te graag meer macht en geld uit handen geven. Rare ziekte blijf ik het vinden.Covid was daar ook weer een prachtig voorbeeld van.Graag geregeerd willen worden door mensen die pretenderen het beter te weten.Dat achteraf weer blijkt dat ook zij net zo goed geen flauw idee hadden dat lijkt er nooit meer toe te doen, collectieve amnesie.Zoals Bastiat al mooi zei denkt ook iedereen ieder ander te kunnen bestelen via de staat. Er zijn nu zoveel belanghebbende bij een grote overheid dat een groot deel van de kiezers in dit land niet meer in staat is om nog onafhankelijke keuzes te maken.Waarom zou je tegen beleid stemmen dat je nog meer geld gaat opleven ook al is dat ten koste van ieder ander.Er missen wat mij betreft een paar regels in onze grondwet.We hebben ook niet eens heel veel netto belastingbetalers in dit land, wrang genoeg is het een klein groepje dat dit hele circus draaiende blijft houden. Het deel dat zij zelf mogen houden loopt in rap tempo terug. De grens zal bereikt worden. Al die linkse hobbies moeten toch ergens vandaan komen, de sukkels zien ook niet in dat ze hun eigen waterput aan het dichtscheppen zijn.Soms begrijp ik niet goed hoe we het zover laten komen. Tegelijk is dit een herhaling van stappen van veel beschavingen voor ons. De wal zal toch een keer het schip gaan keren en dat zal niet fraai zijn.Een ding is helder dit kan niet blijven bestaan.Misschien kan het nog vreedzaam, uiteindelijk niet meer.Waar ik mee begon, ik zie niet in hoe we ons hieruit gaan sturen. Er zijn er teveel die, terwijl we vol op ramkoers zijn graag nog wat extra kolen in de oven scheppen en onderwijl voor zichzelf applaudisseren.Ja ik ben best leuk op feestjes :)