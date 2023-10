Overheidssubsidie voor cybersecurity kleine bedrijven na drie weken al op

Alles wat "grote bedrijven" is, dat is de economie niet. Alle midden en kleintjes bij elkaar opgeteld zijn een veel grotere economische macht. Ze zijn veel flexibeler ook. Vaak omdat er niet zoveel vergaderd en zo moet worden. Kleine bootjes draaien sneller bij dan olietankers. De kracht van de economie zit in het mkb. Niet in grote namen. Of big techs.



Dat in het mkb er niet altijd ruimte is om allerhande security functionarissen aan te stellen en mensen met functies, is ook logisch. Het zijn geen ambtenaren zonder bedrijfsrisico, het zijn ondernemers mét.



Het is wat naïef om daar een piepklein potje subsidie voor te geven wat logisch gelijk op is. Het is als wat pindas naar de apen en olifanten gooien in de dierentuin. Terwijl als een grote naam aanklopt, er gelijk een paar nullen bij worden gesubsidieerd. Zoals een bank met een logo. Of een luchtvaartmaatschappij. Of een radio- en gloeilampen fabriek. Het is juist het mkb is waar de economische dobber écht op drijft. Waar je ook de echtste ondernemers vindt. Die het liefste helemaal geen subsidie krijgen maar het uit het eigen potje doen zodra het kan. In alle vrijheid. Want elke euro subsidie komt met tien regeltjes. Vindt daar maar eens tijd voor als je zit te ondernemen in het mkb.