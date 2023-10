NXP, ARM en Google pleiten voor securitylabel voor IoT-apparaten

Zo een sticker mag ook wel eens op de doosjes van met name mobieltjes. "Zitten gegarandeerd een heel zooitje zeerowdees in en je betaalt vet voor iets waar je nooit eigenaar, laat staan heer en meester over zult zijn. Plus heel je privacy gaat genaaid zijn met trekkers, opzuigen van alle privedata, corporate client side scanning om je gebruikers ervaring te verbeteren en je gaat op je eigen spullen gemanipuleerd worden van hier tot Tokyio."



Dat moet nog net op een consumentensticker passen om op al die doosjes te plakken.



Kan de politiek zo verplichten. Blijkens. Als ik een pakje peuken koop, dan staan daar veel smeriger dingen op. Zoals weggerotte tenen en zo. Of een bloedhoestende mevrouw. Op dat vlak is de voorlichting aan consumenten een heel stuk beter geregeld dan met IT of ook IOT dingetjes.