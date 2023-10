Windows 11 ondersteunt nu standaard archiefformaten zoals 7-Zip en RAR

Microsoft heeft een update voor Windows 11 uitgebracht waardoor het besturingssysteem standaard verschillende bekende archiefformaten ondersteunt, zoals RAR en 7-Zip. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het libarchive opensourceproject. In totaal kan Windows 11 nu overweg met elf extra bestandsformaten, namelijk .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz, .rar en .7z. Microsoft laat wel weten dat met wachtwoord versleutelde bestanden niet worden ondersteund.

Windows ondersteunt al lange tijd .zip-bestanden, maar voor andere archiefformaten moest een apart programma worden geïnstalleerd. Vorig jaar stelden securitybedrijven nog dat aanvallers steeds vaker van archiefbestandstypes zoals RAR en ISO gebruikmaken om malware te verspreiden, aangezien Microsoft besloot om macro's in Office 365 standaard te blokkeren. KB5031455, die de support toevoegt, is op dit moment een optionele update, maar zal tijdens de patchdinsdag van november onder alle Windows 11-gebruikers worden uitgerold.