Windows 11 ondersteunt nu standaard archiefformaten zoals RAR en 7-Zip

Door Anoniem:...

.tar (tape archive) vind ik wel vreemd voor Microsoft om te ondersteunen. Dat is nooit een gangbaar formaat geweest onder MS-DOS of Windows. Ik had het wel onder MS-DOS maar dat was een port vanuit Unix. Het comprimeert ook compleet niet .

Het tar programma bood oorspronkelijk inderdaad geen compressie, daarvoor combineerde je het met een compressor naar keuze of andere functies (bijvoorbeeld: cat x |tar c |gzip |encrypt >x.tar.gz.crypt) wat de kracht van *NIX is: kleine programma's die elk een functie goed kunnen combineren tot iets heel krachtigs. Tegenwoordig biedt tar allerlei opties waarmee ook direct de gewenste compressie enz. kan worden aangeroepen.Beetje off-topic, maar wel verwant:Het historische gebrek aan behoorlijke tools in MS Windows voor heel gewoon bestands- en systeembeheer heeft ertoe geleid dat gebruikers én beheerders allerlei programmatuur daarvoor gebruikten dat (vrijwel altijd in gecompileerd formaat) van her en der uit onduidelijke bronnen werd verkregen. Stuitend gebrek aan respect bij Microsoft voor de belangen van haar gebruikers. En softwaredistributie is decennia een puinhoop gebleven terwijl al die tijd Microsoft al gebruik had kunnen maken van deugdelijke systemen als dpkg/apt, yum/rpm enz, maar ja ... Gevolg: zelfs in omgevingen waar veiligheid van groot belang is zul je (beheer)programmatuur aantreffen waarvan de herkomst troebel is. Heel goed dus als Microsoft zich verwaardigd om libarchive te gaan gebruiken.