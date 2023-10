Meta kondigt abonnement aan voor advertentievrij Facebook en Instagram

Facebook en Instagram krijgen een advertentievrij abonnement voor Europese gebruikers, zo heeft Meta vandaag aangekondigd. Gebruikers die niet betalen moeten de verwerking van hun gegevens voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties accepteren. Meta denkt zo aan de AVG te kunnen voldoen en adverteerders de mogelijkheid te blijven geven om gepersonaliseerde advertentiecampagnes onder Europese gebruikers te houden.

Eerder oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Meta geen gerechtvaardigd belang heeft voor het tonen van gerichte advertenties. In de uitspraak stelde het Hof dat er een alternatief voor advertenties moet zijn, waarbij een gepast bedrag werd genoemd. Meta ziet in het aanbieden van een betaald abonnement het genoemde alternatief. "De optie voor mensen om een advertentievrij abonnement te nemen balanceert de eisen van de Europese toezichthouders, terwijl het gebruikers de keuze geeft en Meta mensen in de EU laat bedienen."

Voor het gebruik van de webversie moet tien euro per maand worden betaald. Het abonnement op iOS of Android gaat dertien euro per maand kosten. Het abonnement gaat voor alle gekoppelde Facebook- en Instagram-accounts in het Accounts Center van de gebruiker gelden. De initiële abonnementskosten gelden tot 1 maart 2024 voor alle gekoppelde accounts in het Accounts Center. Vanaf 1 maart volgend jaar zal er voor elk extra vermeld account in het Account Center zes euro per maand extra op het web moeten worden betaald en acht euro extra op Android of iOS.

"Grondrechten zijn niet te koop. Gaan we straks ook betalen voor het recht om te stemmen of de vrijheid van meningsuiting? Dit houdt in dat alleen de rijken van deze rechten kunnen genieten, in een tijd dat veel mensen met moeite rondkomen. Het introduceren van dit idee op het gebied van databescherming is een gigantische verschuiving. We zullen dit hoog en laag voor de rechter bestrijden", zo liet privacyactivist Max Schrems eerder deze maand weten.