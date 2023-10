Overheid onderzoekt veiligste optie voor eigen domein: .gov.nl of .overheid.nl

De overheid heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gevraagd advies te geven of het vanuit digitale veiligheid beter is om te kiezen voor .gov.nl of .overheid.nl als uniek overheidsdomein. Een eigen topleveldomeinnaam (TLD) zoals bijvoorbeeld .gov, .overheid of .nld is nu niet mogelijk. zo laat demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering weten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al aangegeven dat eind dit jaar bekend wordt gemaakt welk specifiek domein er voortaan voor overheidssites wordt gebruikt. Uit onderzoek dat het ministerie liet uitvoeren bleek dat burgers overheidssites met een eigen domeinnaamextensie zoals .overheid.nl of .gov.nl beter herkennen, wat kan helpen bij het tegengaan van phishing.

"Met de toename van domeinnamen van de overheid is de herkenbaarheid van overheidswebsites in het geding gekomen. Een eigen topleveldomeinnaam (TLD) zoals bijvoorbeeld .gov, .overheid of .nld is nu niet mogelijk. De TLD .gov is al in bezit van de Amerikaanse overheid en kan dus niet gebruikt worden door de Nederlandse overheid", laat Van Huffelen weten op Kamervragen van de VVD.

De staatssecretaris merkt op dat veel landen specifiek voor overheidswebsites de second-level-domein (SLD) extensie .gov hanteren, zoals het Verenigd Koninkrijk (gov.uk), Tsjechië (gov.cz), Polen (gov.pl), Griekenland (gov.gr) en Portugal (gov.pt). "Het is inmiddels een internationale standaard voor overheidswebsites én herkenbaar, korter en daardoor ook veiliger", voegt Van Huffelen toe.

Op dit moment wordt er vanuit de overheid gewerkt aan een implementatie-aanpak voor één extensie. Eind dit jaar zal de staatssecretaris met meer informatie komen. Voor de daadwerkelijke implementatie verwacht ze dat er enige tijd nodig zal zijn. Als de extensie er straks is kan die ook worden toegepast op websites zoals DigiD, antwoordt Van Huffelen op een Kamervraag van VVD-Kamerleden Rahimi en Rajkowski.

De Kamerleden wilden ook weten wanneer de nieuwe extensie is ingevoerd. Een exacte datum wordt niet door de bewindsvrouw gegeven. "Op dit moment werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken interdepartementaal de mogelijkheid uit om één uniforme domeinnaamextensie voor alle publieksgerichte websites van de overheid in te voeren. Dat zal gebaseerd zijn op een SLD zoals overheid.nl of gov.nl. Ook is het NCSC gevraagd een advies uit te brengen over welk extensiegebruik (gov.nl of overheid.nl) vanuit digitale veiligheid de voorkeur geniet."