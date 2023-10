Amerikaan krijgt 30 maanden voor stelen van bijna 1 miljoen via sim-swapping

Een 20-jarige Amerikaanse man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden voor het stelen van bijna één miljoen dollar door middel van sim-swapping. Ook moet hij het gestolen bedrag terugbetalen. Tussen maart 2021 en september 2022 wist de verdachte samen met zijn handlangers via sim-swapping toegang tot de e-mail- en online crypto-accounts van meerdere slachtoffers te krijgen.

Vervolgens werd er bijna één miljoen dollar van in totaal tientallen slachtoffers gestolen. Vervolgens werd het gestolen geld onder deelnemers aan de diefstal verdeeld. De Amerikaanse verdacht hield bijna 475.000 dollar, maar moet naast het uitzitten van zijn celstraf ook 946.000 dollar terugbetalen, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken en kunnen zo bijvoorbeeld multifactorauthenticatie (MFA) codes ontvangen. Om de sim-swap uit te voeren doen criminelen zich voor als het slachtoffer en bellen de telecomprovider om het nummer van het slachtoffer over te zetten. Ook komt het voor dat medewerkers van telecombedrijven worden omgekocht en vervolgens de sim-swap op verzoek van criminelen uitvoeren.