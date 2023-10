LinkedIn mag van Duitse rechter niet zeggen dat het Do Not Track negeert

LinkedIn mag op de eigen website niet zeggen dat het Do Not Track (DNT) signaal dat internetgebruikers via hun browser kunnen versturen negeert, zo heeft een Duitse rechter geoordeeld. Ook mag het zakelijke social netwerk van Microsoft profielen niet standaard buiten LinkedIn voor niet-leden zichtbaar maken, zoals zoekmachines.

Via DNT kunnen gebruikers aangeven dat ze niet op internet worden gevolgd. Websites zijn echter niet verplicht om hier gehoor aan te geven. LinkedIn laat op de eigen website weten dat het DNT-signalen negeert, omdat er nog geen algemeen geaccepteerde DNT-standaard is. Een Duitse rechter heeft in een zaak die door consumentenorganisatie vzbv was aangespannen geoordeeld dat LinkedIn dit niet zo mag zeggen.

De manier waarop LinkedIn over DNT communiceert is misleidend en suggereert dat het DNT-signaal juridisch irrelevant is en dat genegeerd mag worden, aldus de rechter. De AVG stelt dat mensen bezwaar tegen het verwerken van hun gegevens kunnen maken, wat ook op een geautomatiseerde manier kan. Volgens de regionale rechtbank van Berlijn moet Do Not Track worden gezien als een effectief bezwaar tegen gegevensverwerking.

"Wanneer consumenten de 'Do Not Track' functie in hun browser instellen, zendt het een duidelijk boodschap: ze willen niet dat hun surfgedrag voor advertenties en andere doeleinden wordt bespioneerd", zegt Rosemarie Rodden van de vzbv. "Websites moeten dit signaal respecteren." De Berlijnse rechter stelt echter niet dat LinkedIn nu ook verplicht is om het DNT-signaal te volgen, aldus het Duitse Heise.