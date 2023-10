Apple waarschuwt Indiase oppositieleider voor statelijke aanval op zijn iPhone

Ah, het goede inmiddels oude Pegasus...

Het beste is om doelen zoals E-Mail en SMS in het geheel niet op de telefoon te gebruiken, en SMS in het geheel uit te zetten. (Gebruik een MiFi-router met SMS functie om tegoeden op te waarderen, etc)

E-Mail kan met via een VM of website gebruiken.

SMS zet je als volgt uit; Installeer een derde-partij SMS app en stel deze in als standaard SMS app in instellingen.

Zet daarna de hoofdapp voor SMS uit (berichten) en deinstalleer daarna de SMS app van de derde partij.

Nog beter is het om GrapheneOS te nemen, dat is alleen mogelijk op pixel-telefoons ZONDER abonnement. (Dus koop er geen abonnement bij aangezien de bootloader dan niet meer ontsloten kan worden.

Vergeet deze niet na de installatie opnieuw te sluiten.)

Pas ook op met chatdiensten, indien mogelijk gebruik Briar of Molly-FOSS en zetvdaarbij TOR aan evenals "onbekenden blokkeren".

Dit is geen garantie in sommige gevallen maar het helpt gigantisch.