Atlassian verzoekt om lek dat voor ernstig dataverlies zorgt meteen te patchen

Atlassian verzoekt klanten die gebruik maken van Confluence Data Center en Confluence Server om een kritieke kwetsbaarheid die voor ernstig dataverlies kan zorgen meteen te patchen. Bala Sathaimurthy, Chief Information Security Officer (CISO), van het softwarebedrijf heeft hiervoor zelfs een aparte boodschap in het beveiligingsbulletin geplaatst.

Confluence is een door Atlassian ontwikkeld wikiplatform waarmee teams van organisaties kunnen samenwerken. Het wordt door allerlei organisaties en bedrijven voor allerlei verschillende zaken gebruikt. Een kritieke autorisatiekwetsbaarheid in het platform, aangeduid als CVE-2023-22518, kan voor 'ernstig dataverlies' leiden, aldus Sathaimurthy. Verdere details worden niet gegeven, behalve dat het niet mogelijk is om via de kwetsbaarheid data te stelen. De impact van het lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1.

Volgens de CISO wordt erop dit moment nog geen misbruik van het beveiligingslek gemaakt, maar moeten organisaties meteen in actie komen en de update installeren. In het geval het niet mogelijk is om de patch nu uit te rollen moeten organisaties een back-up van hun Confluence-installatie maken en hem daarna ontoegankelijk vanaf het internet maken totdat het wel mogelijk is om te updaten. Ook voor installaties die niet direct vanaf het internet toegankelijk zijn adviseert Atlassian om de patch te installeren.