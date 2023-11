Mijn nieuwe leaseauto heeft een ingebouwd track en trace systeem. Mag dit zomaar?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Sinds vandaag een nieuwe lease auto in ontvangst mogen nemen. Ik werd echter verrast door het feit dat er track and trace is ingebouwd. Ik betaal volledige bijtelling voor privégebruik. Onze wagenpark beheerder kan mijn locatie nu 24/7 volgen en bekijken. Mag dit zomaar?

Antwoord: Vaak verdedigen bedrijven deze keuze met het argument dat de Belastingdienst eist dat leaseauto’s voorzien worden van een track&trace systeem voor rittenregistratie. Dat is niet waar. Men eist wél dat er een sluitende kilometerregistratie wordt bijgehouden bij zakelijke auto’s, om zo te bewijzen dat deze voor minder dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt.

Als je meer dan dat privé rijdt, dan krijg je te maken met een fiscale bijtelling en dat kan van invloed zijn op je loon. Maar aan de andere kant ben je dan juist niet verplicht een rittenregistratie bij te houden; je erkent immers al meer dan de grens privé te rijden en je aanvaardt de bijtelling.

Het probleem is: bij een grotere werkgever controleert de Belastingdienst steekproefsgewijs op privékilometers. Eventuele fouten worden geëxtrapoleerd naar het totale wagenpark en dat kan leiden tot zeer hoge boetes. Voor een grote werkgever is het dan ook een begrijpelijke keuze om track en trace in te bouwen.

En dat inbouwen doe je dan in alle auto’s, want dat is dan een eenmalige ingreep die het minste gedoe geeft. Dat botst natuurlijk met de positie van deze werknemer, die immers geen rittenregistratie nodig heeft maar die nu wel over zich heen krijgt.

De vraagsteller maakt zich zorgen over de registratie van privéritten, waardoor de werkgever te weten zou komen waar hij privé allemaal heen gaat. Dat zou echter geen issue moeten zijn: dergelijke trackers registreren het aantal gereden kilometers en het moment waarop, niet de start- en eindlocatie van de rit.

Verder hebben deze systemen altijd een mechanisme waarmee je kunt aangeven dat je rit privé is. Er wordt dan niets bijgehouden behalve aantal kilometers. De werkgever moet dit soort zaken actief toelichten, inclusief hoe dat werkt en wat er in welke configuratie wordt bijgehouden.

Ook heeft de Ondernemingsraad instemmingsrecht bij een dergelijke regeling, dus je kunt ook daar navragen hoe er over privacy en gebruik van persoonsgegevens is nagedacht.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.