Privacytoezichthouders verbieden gerichte reclame op Facebook en Instagram

Het Noorse verbod op gerichte advertenties van Meta wordt permanent gemaakt en uitgebreid naar de gehele Europese Unie, zo melden de Noorse privacytoezichthouder Datatilsynet en Autoriteit Persoonsgegevens. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft een verzoek van de Noorse toezichthouder hiertoe overgenomen. Volgens de Datatilsynet maakt Meta gebruik van illegale tracking, monitoring en profilering om gerichte reclame op de verschillende platforms van het bedrijf te tonen.

"Hoewel het al lang duidelijk is dat Meta de wet overtreedt, en ondanks het verbod van de Noorse toezichthouder, blijft Meta illegaal persoonlijke data verwerken", aldus de Datatilsynet. "Dat is de reden waarom we hebben gekozen om deze zaak aan het EDPB voor te leggen, dat er nu mee heeft ingestemd dat er een dringende noodzaak is voor een permanent verbod van de illegale activiteiten op Europees niveau."

De Noorse toezichthouder stelt dat de beslissing die het heeft genomen een instructie voor de Ierse privacytoezichthouder is om een permanent verbod voor Meta in te stellen. "Zodra dit is gedaan, wordt het verbod van kracht." Volgens Tobias Judin is het genoeg geweest. "Na meer dan vijf jaar de basale privacyrechten van gebruikers te hebben geschonden, geeft de toezichthouder nu tegengas tegen Meta's gebrek aan respect voor de wet."

Abonnement

Maandag kondigde Meta aan dat het met een betaald advertentievrij abonnement voor de eigen platforms komt. Gebruikers die niet betalen moeten akkoord gaan met de verwerking van hun persoonsgegevens voor het tonen van gerichte advertenties. Meta claimt hiermee aan de AVG te voldoen, doordat het gebruikers zo een keuze biedt om onder de gegevensverwerking uit te komen. Critici stellen dat de wetgevers dit niet voor ogen hadden toen de AVG werd opgesteld.

De Deense privacytoezichthouder heeft grote twijfels of Meta's voorgestelde oplossing wel is toegestaan. Volgens de Datatilsynet is de eigen beslissing daarom zo belangrijk, om te voorkomen dat Meta met de overtredingen doorgaat terwijl het naar een manier zoekt om zich aan te passen.

Update

"Meta houdt bij wat je op Facebook en Instagram zet, aanklikt of leuk vindt en gebruikt die informatie voor het aanbieden van persoonsgerichte advertenties. Het onterecht verwerken van de persoonlijke informatie van miljoenen mensen op Facebook is een verdienmodel voor Meta. Door hier een eind aan te maken, is de privacy van mensen beter beschermd", zo stelt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en vicevoorzitter van de EDPB.