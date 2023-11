Man krijgt voorwaardelijke taakstraf voor maken en verspreiden deepfakevideo

Een 39-jarige man uit Amersfoort is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur voor het maken en verspreiden van een deepfakevideo van presentatrice Welmoed Sijtsma. De bewuste deepfakevideo is slechts één van de vele die de man maakte. Omdat hij naar eigen zeggen wilde weten ‘wat anderen ervan vonden’ plaatste hij de video ook online. Daarbij trok hij zich weinig aan van de gevolgen die dit voor de vrouw zou kunnen hebben, aldus de rechter, die dit de verdachte kwalijk nam.

"De mate van de schending van de privacy die het vervaardigen en/of openbaar maken van een authentieke video met zich brengt is niet wezenlijk anders bij het vervaardigen en/of openbaar maken van een niet of nauwelijks van echt te onderscheiden deepfake", laat de rechter in het vonnis weten. Die stelt dat gezien de ernst van de daden een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend zijn. Toch is daar niet voor gekozen.

De rechter laat meewegen dat deze zaak ook op de man een zware wissel heeft getrokken en nog steeds nadelige gevolgen heeft. Het slachtoffer maakte een documentaire over de zaak, die vervolgens aandacht kreeg in de media. Ook kwam de relatie van de verdachte onder spanning te staan en kwam hij bij de crisisdienst terecht. Inmiddels laat de man zich op vrijwillige basis behandelen.

Verder is bij de man autisme vastgesteld. De rechter sluit niet uit dat zijn gedrag ook deels uit dit autisme is voortgekomen. Ook weegt in zijn voordeel mee dat hij vanaf het begin openheid van zaken gaf over zijn daden en zijn fouten inziet, zo laat de rechter weten. De rechtbank legt bij de voorwaardelijke taakstraf wel bijzondere voorwaarden op. Zo moet de verdachte doorgaan met zijn al begonnen behandeling en zich melden bij de reclassering.

Tijdens de rechtszaak benoemde de officier van justitie onder andere de privacygevolgen die een dergelijke video voor het slachtoffer hebben. "De gevolgen zijn groot, omdat de film onverwijderbaar, altijd opvraagbaar, terugvindbaar en een voortdurende "eeuwige" inbreuk op de privacy van het slachtoffer is." Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van honderdtwintig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.