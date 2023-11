Zandvoortenaar krijgt 4 jaar voor cel diefstal van miljoenen persoonsgegevens

De rechtbank Amsterdam heeft een 21-jarige man uit Zandvoort wegens de diefstal van miljoenen persoonsgegevens veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één voorwaardelijk. Ook moet de verdachte een schadevergoeding van zo'n 300.000 euro betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van zes jaar geëist. De rechter nam het de man kwalijk dat hij zijn kennis van de 'digitale wereld' inzette om computervredebreuk te plegen en hiermee bedrijven – sommige gedurende een lange tijd – af te persen en af te dreigen.

Op de computer van de verdachte, die vrijwilliger was bij het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD), werden persoonsgegevens van tientallen miljoenen personen aangetroffen, alsmede software voor het uitvoeren van phishingaanvallen. Ook beschikte hij over 'combolijsten' met gebruikersnamen en wachtwoorden. De gegevens waren volgens het OM verkregen door zelf op de systemen in te breken van vermoedelijk duizenden kleine en grote bedrijven én instellingen. Ook kocht hij gegevens bij andere criminelen of ruilde die. De schade voor de getroffen bedrijven en instellingen loopt in de miljoenen euro's, aldus de aanklager.

Zorginstelling

De verdachte gebruikte ook ransomware tegen zijn slachtoffers. Zo staat in het vonnis vermeld hoe een zorginstelling door de man met ransomware werd geïnfecteerd. Naast computervredebreuk werd de man ook veroordeeld voor gewoontewitwassen. Hij heeft volgens de rechter zeker anderhalf miljoen euro aan cryptovaluta witgewassen. "Verdachte wist dat deze geldbedragen (onder meer in Bitcoin) afkomstig waren uit misdrijf en heeft deze bedragen onder andere gemixt, waarmee hij de herkomst heeft verhuld. De rechtbank gaat ervan uit dat verdachte een bedrag van meer dan anderhalf miljoen euro heeft witgewassen", aldus de rechter.

De rechter stelde ook dat gezien de ernst van de feiten een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. "De rechtbank heeft in het voordeel van verdachte in de strafoplegging rekening gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden, zoals hierboven weergegeven, zijn jonge leeftijd en zijn proceshouding. Verdachte heeft op den duur actief meegewerkt aan het onderzoek en een – grotendeels – bekennende verklaring afgelegd", zo laat het vonnis verder weten.