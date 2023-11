Google voorziet gecontroleerde vpn-apps in Play Store van securitylabel

Google gaat vpn-apps in de Play Store die door een derde partij zijn gecontroleerd van een securitylabel voorzien. Daarmee wordt aangegeven dart de apps aan de minimale best practices voldoen als het gaat privacy en mobiele security en de ontwikkelaars extra moeite doen om kwetsbaarheden te vinden en verhelpen. Apps die door de keuring heenkomen krijgen een “Independent security review” badge.

Het label komt ook beschikbaar voor andere soorten apps, maar Google is met vpn-apps begonnen vanwege de grote hoeveelheid gevoelige gebruikersdata die ze verwerken. Wanneer gebruikers in de Play Store naar vpn-apps zoeken krijgen ze informatie over het securitylabel te zien, zodat ze volgens Google een beter geïnformeerde keuze kunnen maken. Onder andere Googles eigen vpn-dienst heeft het label, alsmede NordVPN en ExpressVPN. Het techbedrijf roept andere vpn-aanbieders op om hun apps ook te laten controleren.