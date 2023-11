Belgisch OM eist dwangsom tegen tiener die wachtwoord telefoon niet wil geven

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een dwangsom van vijfduizend euro per dag geëist tegen een 18-jarige man die de wachtwoorden van zijn telefoons, laptops en datadragers niet wil geven, zo meldt Het Nieuwsblad. De tiener wordt verdacht deel uit te maken van een phishingbende. Tijdens een huiszoeking vond de politie een kluisje met een grote hoeveelheid contant geld, alsmede een grote hoeveelheid smartphones en datadragers voor de opslag van cryptovaluta.

"De informatie die op de telefoons, datadragers en laptops staat, is dan ook heel belangrijk voor het onderzoek. Maar meneer weigert de toegangscodes te geven. Daardoor blijft het vermogensvoordeel dat uit illegale activiteiten afkomstig is in zijn bezit en wordt het dus verduisterd. Het gaat vermoedelijk om tienduizenden euro’s en ik sluit niet uit dat het bedrag nog hoger ligt”, zei federaal magistraat Jan Kerkhofs.

De man is na zijn verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden. "Maar als hij vrijkomt kan hij de geldsommen en bitcoins die op de datadragers staan gewoon afhalen of doorsluizen omdat hij de codes uiteraard wel kent. En daarvoor heeft hij de inbeslaggenomen datadragers zelfs niet nodig. Het gevolg is dat wij nooit iets van het vermogensvoordeel zullen zien", gaat Kerkhofs verder.

Het Belgische OM heeft tegen de verdachte een gevangenisstraf van twee jaar geëist en een dwangsom van vijfduizend euro per dag voor elke dag dat de tiener zijn wachtwoorden niet geeft. Kerkhofs stelt dat het niet verstrekken van wachtwoorden niet onder het zwijgrecht valt, omdat het om een bevel van de onderzoeksrechter gaat. De rechtbank doet op 1 december uitspraak.